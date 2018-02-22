Osmanlıspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor!
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1 saat 40 dakika sürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Numan Çürüksu ve Özer Hurmacı tedbir amaçlı katılmadı.
Futbolcular idmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla süren idman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Mor-sarılı oyuncular taktiğe yönelik maçla antrenmanı bitirdi.
Başkent ekibi, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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