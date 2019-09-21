Osmanlıspor, üç maç aradan sonra güldü
TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek, 3 maç sonra galip geldi.
Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Eric Ayuk ve 64. dakikada Beykan Şimşek kaydetti. Altınordu'nun tek golünü ise 46. dakikada Muhammed Mert attı.
Ankara ekibi, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Altınordu 4 puanda kaldı.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç
OSMANLISPOR: Mele - Oğuz, Mehmet, Atakan, Ali Eren (Dk.81 Tamer Aşık), Hasan, Ayuk, Beykan, Barış (Dk.68 Jovan Blagojevic), Okan, Erdem (Dk.65 Mertan)
ALTINORDU: Erhan - Kerim, Sinan, Tagir, Budak, Oğulcan, Berkay (Dk.79 Burak) Hüseyin (Dk. 46 Ersel) Muhammed, Anıl, Yasin (Dk.46 Fatih)
GOLLER: Dk.27 Erik Mbu Ayuk, Dk. 64 Beykan Şimşek (Osmanlıspor) - Dk.46 Muhammed Mert (Altınordu)
SARI KART: Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Santiago Mele, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle