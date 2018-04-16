Osmanlıspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor ile Osmanlıspor 18. randevuda. Trabzonspor ile eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında geride kalan 17 lig maçından 2'si hükmen olmak üzere 9'unu bordo-mavililer, 6'sını başkent ekibi kazandı. Peki, Osmanlıspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 6 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Trabzonspor'un, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 30 golüne, Ankara temsilcisi 20 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı, ev sahibi takım 4-3 kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Trabzonspor lehine tescil edilmişti.
Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçında 1'i hükmen olmak üzere 4'ünü Trabzonspor, 3'ünü Osmanlıspor kazandı, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Trabzonspor, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere başkentte 11 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
Osmanlıspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Osmanlıspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'a Burak ve Yusuf'tan iyi haber
Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan Burak Yılmaz ile 6 gol ile ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı, Osmanlıspor maçında forma giyebilecek
Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi. Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı'nın Osmanlıspor maçında takımda yer alabilecekleri bildirildi.
Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Burak Yılmaz'ın takımla çalışmalara başladığı ve oynayabileceği belirtildi. Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı antrenmanları tamamlayamayan Yusuf Yazıcı'nın da iyileştiği ve takımda yer alacağı öğrenildi. Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı. Karadeniz ekibinde, Okay Yokuşlu cezası, Onazi de sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Dünkü çalışmada sakatlanan Castillo'nun da oynamasının zor olduğu öğrenildi.
İki takımın istatistikleri
Trabzonspor ligde Ankara takımlarına altı maçtır yenilmiyor bu maçların dördünde kalelerini gole kapattılar. Trabzonspor'u yenen son Ankara takımı yine Osmanlıspor'du. Osmanlıspor ligde Nisan ayında oynadığı son dokuz maçta sadece iki kez yenildi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım. Osmanlıspor bu sezon Süper Lig'de Göztepe ile beraber penaltıdan en fazla gol atan takım. Bu sezon Süper Lig'de en az korner kullanan takım Trabzonspor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla uzaklaştırma yapan isim Yalçın Ayhan. Okay Yokuşlu bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan isim; Okay, en yakın takipçisinden 63 tane daha fazla ikili mücadele kazandı. Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 22 maçta 24 gole katkı yaptı.
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