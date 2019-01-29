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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.01.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Osmanlıspor, Süper Lig'e kenetlendi!

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Osmanlıspor, Süper Lig'e kenetlendi!

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçını kazanan Osmanlıspor'un genel menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osman Özköylü teknik direktörlüğe geldiğinden bu yana oynadıkları 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan topladıklarına dikkati çekti.

Takımdaki birlik ve beraberliğe işaret eden Karayel, "Hocasından malzemecisine kadar tüm kulüp yeniden kenetlendi. Bu da aldığımız sonuçlara yansıyor. Osmanlıspor'un ait olduğu yer Süper Lig'dir. Güzel bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karayel, 8 maçlık yenilmezlik serisi öncesi gerçekçi hedefin play-off olduğunu ancak aldıkları başarılı sonuçlarla Spor Toto Süper Lig'e direkt çıkma şansının doğduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Aldığımız sonuçlardan sonra tablo bambaşka bir hal aldı. Buraya kadar gelmişken bırakmak istemiyoruz. Önümüze maç maç bakıyoruz. Allah'ın izniyle sonunu güzel bitireceğimizi düşünüyorum. Sonuçta daha önce Başakşehir de düştü. Bugün bulunduğu yere bakın. Önemli olan hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmemektir."

- "Osman hoca bu ligi iyi biliyor"

Osman Özköylü'nün gelişinden sonra çıkışa geçmeleriyle ilgili Karayel, "Osman hoca bu ligi iyi biliyor. Bu ligde başarılı sonuçlara imza atmış bir hoca. Daha önce de birlikte çalışmıştık. Bu takımın çoğunu tanıyor. Alınan sonuçlar yönetimin doğru bir karar verdiğini gösterdi." diye konuştu.

Cenk Karayel, ara transfer döneminde kadroya dahil ettikleri futbolcuların takıma uyum sağlamasıyla daha da güçleneceklerini ifade etti.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Karayel, şunları kaydetti:

"Transfer şimdilik bitti görünüyor ama belki son gün sürprizimiz olabilir. Osmanlıspor'un her türlü pozisyon için alternatifi var. Ancak elimizdeki değerleri de kaybetmek istemiyoruz. Mesela Sinan Kurt çıktı, iki haftadır gol atıyor. Yönetim ve hoca olarak o bölgeye transfer yapıp Sinan'ı yok etmenin, kenara koymanın bir anlamı yok diye düşündük. O nedenle Sinan'a, kendi çocuklarımıza güvenmeye devam ediyoruz."

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