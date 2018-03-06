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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.03.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Osmanlıspor maçlarında gözler penaltı noktasında

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 24 haftada Osmanlıspor, lehine ve aleyhine en çok penaltı kararı verilen takım oldu.

Süper Lig'in ilk 14 haftasında penaltı kullanmayan tek takım olan Osmanlıspor, son 10 haftada ise 8 penaltı kazandı.

Lehine en çok penaltı düdüğü çalınan takım konumundaki başkent temsilcisi, 8 penaltının 7'sini gole dönüştürdü.

Mor-sarılı ekipte penaltıdan Musa Çağıran 3, Sokol Cikalleshi 2, Serdar Gürler ve Payam Sadeghian birer gol attı. Arnavut futbolcu Cikalleshi, 0-0 biten Antalyaspor maçında penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Osmanlıspor, aleyhine en fazla penaltı verilen takım sıralamasında da başı çekti.

Ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibi aleyhine 10 penaltı kararı çıkarken, kullanılan atışların 7'sinde top filelerle buluştu.

İlk penaltı 15. haftada

Osmanlıspor, penaltı şanssızlığını 15. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta kırarken, sahalarda ender görülen bir durum yaşandı.
Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta ev sahibi Osmanlıspor, ilk 28 dakikada 3 penaltı kazandı.

Ligin ilk 14 haftasında lehine penaltı düdüğü çalınmayan tek takım olan başkent ekibi, bir maçta 3 penaltı birden kullandı.

Osmanlıspor, Cikalleshi, Musa Çağıran ve Serdar Gürler'in penaltılardan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Son haftalarda penaltı eksik olmuyor

Osmanlıspor'un oynadığı son 10 maçın 8'inde hakemler, beyaz noktayı gösterdi.

Bu süreçte mor-sarılı takım lehine 8, aleyhine ise 3 penaltı kararı verildi.

Başkent temsilcisinin 16. haftada Beşiktaş ve 19. haftada Galatasaray ile yaptığı maçlarda penaltı çıkmadı. Osmanlıspor, son 4 maçında ise birer penaltı kazandı.

Penaltı düdüğü 82 kez çaldı


Spor Toto Süper Lig'de 24 haftalık bölümde hakemler, 82 kez beyaz noktaya yöneldi.

Kullanılan penaltı atışlarından 13'ü kaçarken, 69'u golle sonuçlandı.

Osmanlıspor'un ardından beyaz noktaya en fazla Göztepeli futbolcular geldi. Ege temsilcisi lehine 7 kez penaltı düdüğü çalındı. Göztepe, tamamını ligin ilk yarısında kullandığı penaltı atışlarının 6'sını gole dönüştürdü.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 6'şar, Trabzonspor 5, Galatasaray 3, Medipol Başakşehir ise 2 penaltı kazandı.

Aleyhine en çok çalınan penaltı düdüğünde ise Osmanlıspor'u, Aytemiz Alanyaspor takip etti. Başkent temsilcisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Akdeniz ekibi aleyhine 9 penaltı kararı çıktı.

Penaltılardan kalesinde Trabzonspor 6, Galatasaray 5, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 2'şer, Fenerbahçe ise 1 gol gördü.


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