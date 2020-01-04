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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 19:16,Son Güncelleme:/

Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor

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Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı konusunda anlaşmaya varıldı.

Alınan bilgiye göre, TFF 1. Lig'de ilk devreyi 15. sırada tamamlayan başkent ekibi el değiştiriyor.

Başkanlığını Sadık Dik'in yaptığı mor-sarılı takımın, Ayvaz'a satışı konusunda taraflar prensipte anlaştı. Resmi işlemlerin ise gelecek hafta gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayvaz daha önce Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık yapmıştı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Ankaraspor ismiyle mücadele ederken, "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, bir alt lige düşürülmüştü.

2014-2015 sezonu öncesi Osmanlıspor ismini alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle TFF 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda Süper Lig'e yükselmişti.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu sonunda küme düşmüştü.

Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off'a kalmasına rağmen Süper Lig bileti alamamıştı.

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Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor


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