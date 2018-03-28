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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.03.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Osmanlıspor, Konyaspor maçına kitlendi

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Osmanlıspor, Konyaspor maçına kitlendi

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçtan üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Buz, Batıkent Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Oynayacağımız müsabaka bizim açımızdan çok önemli. Son 4 maçta 8 puan alan bir Osmanlıspor var. İçeride oynayacağımız ciddi bir müsabakayı kazanmak istiyoruz. Sadece bu maça odaklandık. Sahamızda oynayacağımız müsabakada üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini dile getiren Buz, şöyle devam etti:

"Cikalleshi (Arnavutluk) ve Serdar Gürler milli takıma gitti. Serdar ikinci müsabakada yer aldı. Bizim açımızdan da sevindirici. Serdar çok önemli bir değer. Milli arada iyi hazırlandık. Moral motivasyonumuz tabii yüksek. Futbolcularımız bulunduğumuz durumu ve neler yapmamız gerektiğini çok iyi idrak etmiş vaziyette."
Atiker Konyaspor maçının ardından Osmanlıspor'u bekleyen zorlu fikstüre ilişkin soruya Buz, "Bir olaya odaklanmanız gerekiyor. Olay nedir? Önümüzdeki Atiker Konyaspor müsabakası. Fikstüre bakarak buraya odaklanmadığınız zaman olaydan uzaklaşabiliyorsunuz. Bu saatten sonra kime karşı oynayacağınız hiç önemli değil. Önemli olan bu müsabakaya çok iyi hazırlanmanız ve burada neler yapacağınız. Doğruların üzerine giderek bunları yapmanız gerekiyor. O yüzden biz hep müsabaka müsabaka gidiyoruz. Buna da devam edeceğiz. 2-3 hafta sonraki müsabakaya bakmıyoruz. Tamamen Atiker Konyaspor maçına bakıyoruz." yanıtını verdi.

Son 4 maçta stoper bölgesinde görev yapan Yalçın Ayhan-Anıl Karaer ikilisinin performansına ilişkin soru üzerine Buz, "İyi buldum ama aynı zamanda bizim için Maxsö, kaptanımız Numan Çürüksu da çok önemli. O yüzden çok mutluyum. Bu dörtlünün performansı bizim açımızdan önemli. Uyum içerisinde gidiyoruz. Arkadaşlarımız kim olursa olsun tamamen her şeyini bu kulübe vermiş vaziyette. Onlar için bir numara kendi kulüpleri. Kim oynarsa oynasın sistem içinde takımın ön plana çıkması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Maç Sonucu Bahsini Seç



"Gençleri oynatmak durumundayız"

A Milli Futbol Takımı'nı da değerlendiren İrfan Buz, şunları kaydetti:

"Teknik, taktik ve özellikle gelişim açısından sıkıntılı görüyorum. Onu söyleyebilirim ancak bu sıkıntıları da aşmak lazım. Biz neden korkuyoruz? Ben onu sormak istiyorum. Gençleri nasıl ön plana çıkaracağız? Almanya'yı gördük, senelerce bunun üzerine giderek gençleri oynattılar. Biz niye oynatmayalım. Getirdiğiniz gençleri 21 yaş altında oynatıyorsanız, A Milli Takım'a çağırdığınızda da oynatacaksınız. Günü kurtarma açısından değil, bunun üzerine gidip devrimse o zaman devrim yapılması gerekiyor. Gençleri oynatmak durumundayız. Artık bazı şeyleri tamamen değiştirmek zorundayız. Yoksa hep günü kurtarmaya gidiyoruz."

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