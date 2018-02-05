Osmanlıspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı, koordinasyon çalışmasıyla sürdürdü. Daha sonra dar alanda jokerli pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Bu arada antrenman bitiminde takımın tecrübeli oyuncularından Muhammed Bayır'ın 29. yaş günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Muhammed, daha sonra Özer Hurmacı'nın elinden büyük bir dilim pasta yedi.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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