Osmanlıspor Gençlerbirliği'ni ateşe attı!
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği evinde Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu.
Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki karşılaşmada Osmanlıspor'a kritik galibiyeti getiren golleri, 26 ve 74. dakikalarda Adrien Regattin ile 77. dakikada Serdar Gürler kaydetti.
Maç öncesi 15. sırada olan Gençlerbirliği 30 puanda 16. sıraya geriledi. Osmanlıspor ise puanını 32'ye yükselterek küme düşme hattının üzerine çıktı ve 15. sıraya yükseldi.
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