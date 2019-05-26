Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? Avantaj Antep'te!
Osmanlıspor Gazişehir Gaziantepspor maçı ile 1. Lig Play Off finaline kalacak bir takım daha netleşmiş olacak. Saat 16.00'da oynanacak Adana Hatay maçından çıkacak sonuca göre rakiplerini öğrenecek olan her iki takım, finalin adını belirleyecek. Peki, 1. Lig yolunda oynanacak olan Osmanlıspor Gazişehir Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Her iki kentte de merakla beklenen Osmanlıspor Gazişehir Gaziantepspor maçı ile final mücadelesini oynayacak takım belli olacak. İlk maçı evinde 2-0 kazanan Gazişehir Gaziantep, ikinci maçı da lehine çevirmek için sahaya çıkıyor. Peki, Osmanlıspor Gazişehir Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
OSMANLISPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
1. Lig Play Off rövanş mücadelesi kapsamında Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantepspor'u ağırlayacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da oynanacak mücadele Bein Sports Max 1 kanalından canlı izlenebilecek. Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yardımcılıkları üstlenecek.
Spor Toto 1.Lig’de normal sezonun bitmesinin ardından play-off heyecanı yaşanıyor. Ligde 2005-2006 sezonundan bu yana aralıksız 14 yıldır mücadele eden Gazişehir Gaziantep ise tarihinde üçüncü kez play-off finali oynamak için sahaya çıkacak. Daha önce 2010-2011 sezonunda Süper Lig için play-off finali oynayan o dönemki ismiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Orduspor’la karşı karşıya geldiği final maçını 1-0 kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı.
Geçtiğimiz sezon da Spor Toto 1. Lig’i altıncı sırada bitiren ve play-off yarı finalinde Boluspor’a rakip olan Gazişehir Gaziantep, ilk maçı 1-0, ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale çıkmış ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a rakip olmuştu. Finalde karşılaştığı Erzurumspor’a penaltı atışları sonucu boyun eğen Gaziantep ekibi tarihinde ikinci kez play-off finalden eli boş dönmüştü.
Bu sezon ise ligi beşinci bitirerek üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez play-off’lara kalan Gazişehir Gaziantep, yarı finalde Osmanlıspor’a rakip oldu. Play-off yarı finali ilk maçında Gaziantep’te karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde ise gülen taraf 2-0’lık skorla Gazişehir oldu. Bugün oynanacak olan yarı final rövanş maçı öncesi iki tarafta da heyecan hakimken Gaziantep ekibinde ise hedef finale çıkıp iki kez kapısından dönülen Süper Lig biletini bu sefer almak olarak belirlenmiş durumda.
Ankara Eryaman Stadı’nda bugün saat 21.00’da oynanacak maç öncesi Gaziantep ekibi 2-0’lık bir avantajı elinde bulunduruyor. Öte yandan iki ekip daha önce tarihlerinde yedi resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Bu yedi maçın dördünü Gazişehir Gaziantep kazanırken, Osmanlıspor ise sadece bir galibiyet alabildi. İki maç ise berabere sonuçlandı.
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