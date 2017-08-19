Osmanlıspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de bu akşam 17. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.



OSMANLISPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Osmanlıspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da bu akşam 9. kez birbirlerine rakip olacak. Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi. Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.

Osmanlıspor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Osmanlı Stadı'nda, bu akşam saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Başkent ekibi, ligin ilk haftasında deplasmanda ligin yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray ise ilk haftada sahasında Kayserispor'u 4-1 yenerek, lige 3 puanla başlamıştı.

OSMANLISPOR GALATASARAY ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

İki takım Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray bu maçların sadece ikisini kaybetti. Ligde karşılaştıkları son maçta Osmanlıspor'u yenen Galatasaray, önceki üç maçta ise rakibine üstünlük kuramamıştı (1B 2M). Osmanlıspor, Galatasaray ile evinde oynadığı son üç lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Ancak Osmanlıspor, Süper Lig'de evinde 10 maçtır kazanamıyor (3B 7M) ve lig tarihindeki en kötü iç saha serisini yaşıyor.

Osmanlıspor bu seriden önce oynadığı 17 iç saha maçında sadece bir kez yenilmişti. Osmanlıspor ayrıca ligde altı maçtır kaybediyor ve kulüp tarihinin en uzun yenilgi serisini yaşıyor. Ankara ekibi bu maçlarda kalesinde 16 gol görürken, sadece iki gol atabildi. Galatasaray ligdeki son beş maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu, Tudor dönemindeki en uzun galibiyet serisi olmakla kalmıyor, ayrıca Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamladığı 2014/15 sezonundaki altı maçlık seriden bu yana elde ettiği en uzun seri anlamına da geliyor.

Deplasmandaki son üç lig maçını kazanan Galatasaray, bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa, 2011/12 sezonundaki dört maçlık seriden bu yana en uzun serisine imza atacak. Deplasmandaki son üç maçında 10 gol atan Galatasaray, aynı sayıda golü bundan önceki dokuz deplasman maçında atabilmişti. Galatasaray, Süper Lig'de 2016/17 sezonunun ikinci haftasından bu yana ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Osmanlıspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördü duran toplardan gelirken, Galatasaray'ın ise ligde yediği son beş golün üçünü duran toplardan geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında sadece Alanyaspor (19), Osmanlıspor ve Galatasaray'dan daha faza şut çekti. Bülent Uygun, teknik direktör olarak Galatasaray ile Süper Lig'de karşılaştığı 11 maçın sadece birini kazanabildi. Bu galibiyet de, Ocak 2009'da Bülent Uygun Sivasspor'u çalıştırırken gelmişti. Galatasaray'ın ligde attığı son yedi golün üçünde asisti yapan oyuncu Martin Linnes'ti. Bafetimbi Gomis, Marsilya ve Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı son altı lig maçının tamamında gol katkısı yaptı. Fernando, Süper Lig'in ilk haftasında en fazla isabetli pas atan ikinci oyuncu oldu.