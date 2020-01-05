Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı

Osmanlıspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre anlaşma sağlanan 34 yaşında ve sağ kanatta görev alan Emre Aygün ve Necdet Kaba, takımın Antalya'daki kampına dahil oldu. Her iki oyuncu, ilk antrenmanlarında takımdan ayrı çalıştı.

Bu arada Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Başkent ekibi, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın TFF 3. Lig takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

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