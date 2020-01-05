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GeriFutbol Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 01:22,Son Güncelleme:/

Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı

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Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, Emre Aygün ile Necdet Kaba'yı transfer etti.

Osmanlıspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre anlaşma sağlanan 34 yaşında ve sağ kanatta görev alan Emre Aygün ve Necdet Kaba, takımın Antalya'daki kampına dahil oldu. Her iki oyuncu, ilk antrenmanlarında takımdan ayrı çalıştı.

Bu arada Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Başkent ekibi, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın TFF 3. Lig takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

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Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı


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