Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11 bilgisi
Osmanlıspor Beşiktaş maçı, şampiyonluk şansını kaybeden Siyah Beyazlılar için Şampiyonlar Ligi Ön Elemesine katılım, Mor Beyazlı takım içinse düşme hattından çıkma mücadelesi olacak. Quaresma, Adriano, Pepe gibi önemli isimlerden mahrum kalacak olan Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında ciddi bir mücadele sergileyecek. Peki, Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve maç öncesi bazı bilgiler
Osmanlıspor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de puan durumu yeniden şekillenecek. Düşme potasında mücadele eden Osmanlıspor ile ligin üst sıralarında mücadele veren Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele, televizyondan naklen izlenebilecek. Peki, Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Mücadele öncesi bazı detaylar
OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 33. Hafta mücadelesinde Osmanlıspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 13 Mayıs Pazar günü oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da Beinsports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: "Fabricio, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love"
OSMANLISPOR: "Karcemarskas, Yalçın, Numan, Muhammet Bayır, Luiz Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Umar, Özer, Sokol Cikalleshi"
DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı.
Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı. Bu periyottaki dış saha maçlarında Medipol Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, sadece Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 üstünlük kurdu.
TOSİC CEZALI, PEPE, CANER VE NEGREDO SAKAT
Beşiktaş'ın Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic, cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda ayrıca Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu da yarınki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.
QUARESMA SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu sezon üç kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, yarın da aynı durumla karşılaşırsa sezonun son haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
SON 8 MAÇTA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ
Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçı da kazandı.
Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 5'ini Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golle yanıt verdi.
Geçen sezon Ankara'daki müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
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