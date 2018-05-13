Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11 bilgisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
13.05.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11 bilgisi

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Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11 bilgisi

Osmanlıspor Beşiktaş maçı, şampiyonluk şansını kaybeden Siyah Beyazlılar için Şampiyonlar Ligi Ön Elemesine katılım, Mor Beyazlı takım içinse düşme hattından çıkma mücadelesi olacak. Quaresma, Adriano, Pepe gibi önemli isimlerden mahrum kalacak olan Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında ciddi bir mücadele sergileyecek. Peki, Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve maç öncesi bazı bilgiler

Osmanlıspor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de puan durumu yeniden şekillenecek. Düşme potasında mücadele eden Osmanlıspor ile ligin üst sıralarında mücadele veren Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele, televizyondan naklen izlenebilecek. Peki, Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Mücadele öncesi bazı detaylar

OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. Hafta mücadelesinde Osmanlıspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 13 Mayıs Pazar günü oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da Beinsports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: "Fabricio, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love"

OSMANLISPOR: "Karcemarskas, Yalçın, Numan, Muhammet Bayır, Luiz Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Umar, Özer, Sokol Cikalleshi"

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı.

Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı. Bu periyottaki dış saha maçlarında Medipol Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, sadece Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 üstünlük kurdu.

TOSİC CEZALI, PEPE, CANER VE NEGREDO SAKAT

Beşiktaş'ın Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic, cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu da yarınki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

QUARESMA SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu sezon üç kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, yarın da aynı durumla karşılaşırsa sezonun son haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.  

SON 8 MAÇTA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçı da kazandı.
Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 5'ini Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Ankara'daki müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

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