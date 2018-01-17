5. turdan başladığı kupada Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorın ardından eleyerek son 16 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti. Bu maçın ardından turu geçen taraf Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final kuraları ise 19 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Antalya'da tamamladığı devre arası kampının ardından İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Ankara'da yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.

Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Osmanlıspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak

Beşiktaş'ta Gökhan Töre, uzun bir aranın ardından çalışmalara başlarken sakatlanan Dusko Tosic idmanı yarıda bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanşında 17 Ocak Çarşamba günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

Antalya kampı sonrasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk idmana çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Töre de antrenmanda yer aldı. Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, takımdan ayrı koşu yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana takımdan ayrı koşuyla başlayan ve daha sonra toplu çalışmaya dahil olan Dusko Tosic ise antrenmanı tamamlayamadı. Sırp oyuncu, yarı sahada yapılan çift kale maçta, sağ kasığında ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı futbolcular, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma oynadı ve pas çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarı sahada çift kale taktik maçla idmanı noktaladı. Antrenmanın sona ermesinin ardından sahada kalan Oğuzhan Özyakup ve Orkan Çınar, bir süre şut çalışması yaptı.

Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. İyileşme sürecine giren İranlı Payam Sadeghi antrenmana katılırken, Ceyhun Gülselam, Andreas Maxsö ve Tiago Pinto tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra koordinasyon ve saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Dar alanda pas organizasyonları üzerinde duran oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Çift kale maçta Serdar Gürler ile çarpışan genç kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kaşı açıldı. Osmanlıspor sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı file bekçisi, daha sonra hastaneye götürüldü. Öte yandan antrenman sonrasında, 41 yaşına giren Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven'in doğum günü kutlandı.