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Osmanlıspor Antalya'da kampa girdi!

Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kampa girdi.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını Antalya'da yaptığı ilk idman ile sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Buz'un motivasyon içerikli konuşmasının ardından başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sokol Cikallleshi (Arnavutluk) ve Avdija Vrsajevic (Bosna Hersek) katılmadı.

OsmanlısporSüper LigFutbol
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