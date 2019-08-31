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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.08.2019 - 01:40, Son Güncelleme:

Osmanlıspor - Adanaspor: 2-2

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Osmanlıspor - Adanaspor: 2-2

TFF 1. Lig 3’üncü hafta müsabakasında Osmanlıspor Ankara’da Adanaspor’u ağırladı. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Adanaspor’da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk’a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibi önünde ikinci yarıyı eksik oynayan Adanaspor iki kere geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamlamasını bildi. Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3’üncü haftasında da 3 puanı kazanamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen Adanaspor, ligdeki ilk beraberliğini aldı.

Maçın son bölümünde bir grup Osmanlıspor taraftarı yönetimi istifaya çağıran sloganlar attı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak , Mehmet Yıldırım , Ali Tuna

Osmanlıspor: Mele , Ali Eren İyican , Mehmet Yiğit , Ali Ülgen (Oğuz Yıldırım dk. 85 ?), Blagojevic , Atakan Rıdvan Çankaya , Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 84 ?), Ayuk , Mertan (Todorovic dk. 69 ), Beykan Şimşek , Okan Deniz

Yedekler: Ahmet, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık

Teknik Sorumlu: Turan İnce

Adanaspor: Goran Karacic , Özkan Taştemur , Serdar Bingöl , Veli Kızılkaya , Renan Diniz , Hakan Barış , Serhat Tunç , Ahmet Dereli (Abdulkadir Özdemir dk. 79 ?), Arabidze (Bagayoko dk. 46 ), Gleison (Enes Yasin Akyol dk. 46 ), Eze

Yedekler: İsa, İhsan Uğur Göktaş, Eren Keleş, Utku Şen, Okan Adil Kurt

Teknik Sorumlu: Levent Eriş

Goller: Beykan Şimşek (dk. 20), Okan Deniz (dk. 74) (Osmanlıspor), Hakan Barış (dk. 55) Eze (dk. 78) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Özkan Taştemur (dk. 45) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Blagojevic, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Barış Zeren, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Ahmet Dereli, Serhat Tunç, Eze (Adanaspor)

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