Osmanlıspor - Adanaspor: 2-2
TFF 1. Lig 3’üncü hafta müsabakasında Osmanlıspor Ankara’da Adanaspor’u ağırladı. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Adanaspor’da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk’a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibi önünde ikinci yarıyı eksik oynayan Adanaspor iki kere geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamlamasını bildi. Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3’üncü haftasında da 3 puanı kazanamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen Adanaspor, ligdeki ilk beraberliğini aldı.
Maçın son bölümünde bir grup Osmanlıspor taraftarı yönetimi istifaya çağıran sloganlar attı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak , Mehmet Yıldırım , Ali Tuna
Osmanlıspor: Mele , Ali Eren İyican , Mehmet Yiğit , Ali Ülgen (Oğuz Yıldırım dk. 85 ?), Blagojevic , Atakan Rıdvan Çankaya , Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 84 ?), Ayuk , Mertan (Todorovic dk. 69 ), Beykan Şimşek , Okan Deniz
Yedekler: Ahmet, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık
Teknik Sorumlu: Turan İnce
Adanaspor: Goran Karacic , Özkan Taştemur , Serdar Bingöl , Veli Kızılkaya , Renan Diniz , Hakan Barış , Serhat Tunç , Ahmet Dereli (Abdulkadir Özdemir dk. 79 ?), Arabidze (Bagayoko dk. 46 ), Gleison (Enes Yasin Akyol dk. 46 ), Eze
Yedekler: İsa, İhsan Uğur Göktaş, Eren Keleş, Utku Şen, Okan Adil Kurt
Teknik Sorumlu: Levent Eriş
Goller: Beykan Şimşek (dk. 20), Okan Deniz (dk. 74) (Osmanlıspor), Hakan Barış (dk. 55) Eze (dk. 78) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Özkan Taştemur (dk. 45) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Blagojevic, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Barış Zeren, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Ahmet Dereli, Serhat Tunç, Eze (Adanaspor)
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