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Osmanlıspor 4 futbolcusunu ücretsiz verdi! Melih Gökçek...

Melih Gökçek sosyal medyadan açıklamalarda bulundu

AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TFF 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nün transferlerini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osmanlıspor, Ankaragücü'nün şampiyon olması için 4 futbolcusunu herhangi bir bedel talep etmeden Ankaragücü'ne kiralık olarak verdi..." ifadesini kullandı.

Hesabından futbolcular, Mehmet Umut Nayir, Lukas Szukala, Tonia Tisdell ve Saniago Mele'nin fotoğraflarını paylaşan Gökçek, oyuncuların piyasa değerlerine ilişkin bilgiler de paylaştı.

Osmanlıspor 4 futbolcusunu ücretsiz verdi Melih Gökçek...

Anadolu KulüpleriOsmanlısporMKE Ankaragücü
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