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Futbol
AA
22.12.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor

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Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan Ürün

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Ayuk, Mertan Caner Öztürk

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 74 Oğuzhan Akgün), Ali Dere (Dk. 87 Zafer Şensoy), Diouf

Goller: Dk. 10 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 77 Todorovic (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mertan Caner Öztürk, Dk. 31 Ali Ülgen, Dk. 79 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 35 Duhan Aksu, Dk. 87 Ali Aytemur (İstanbulspor)

Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor

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