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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 19:34,Son Güncelleme:/

Osmanlıspor 0-0 Keçiörengücü

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Osmanlıspor 0-0 Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan başkent derbisinde Osmanlıspor ile Keçiörengücü, 0-0 berabere kaldı

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Cemal Alpay

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Beykan Şimşek (Dk. 90 2 Todorovic), Mertan Caner Öztürk (Dk. 88 Okan Deniz), Erdem Çetinkaya (Dk. 57 Barış Zeren)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Uğur Utlu (Dk. 84 Madinda), Cem Ekinci (Dk. 86 Mendy), İshak Çakmak, Burak Aydın, Dialiba, Bokila (Dk. 89 Kone)

Kırmızı kart: Dk. 76 Halil İbrahim Esen (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Yiğit, Dk. 45 Mertan Caner Öztürk, Dk. 65 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Dk. 36 Uğur Utlu, Dk. 75 Bokila (Keçirörengücü)

Osmanlıspor 0-0 Keçiörengücü

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