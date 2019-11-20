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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.11.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Osman Özköylü: Trabzonspor hayalinin arkasındayım

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Osman Özköylü: Trabzonspor hayalinin arkasındayım

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, Altınordu deplasmanından galibiyetle dönmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Özköylü ayrıca Trabzonspor'u çalıştırma hayalinin arkasında olduğunu ve bir gün çalıştırmak isteğini yineledi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Altınordu maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Ligde verilen milli maç arasını dinlenmek ve Altınordu maçına hazırlık için geçiren kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk deplasman galibiyetini de almak istiyor. Haftalık basın toplantısında milli maç arasındaki çalışmaları değerlendiren ve sakat oyuncularının olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktör Osman Özköylü, "Milli maç arası tabiki bizim eksik olan taraflarımızı tamamlamak, geliştirmek istediğimiz noktaları daha ileri noktaya ulaştırmak adına çalışma imkanı bulduğumuz iyi bir süreç oldu. Aynı zamanda dinlenmeye de ihtiyacımız vardı. Çünkü biz geleli 2 aylık bir süreç oldu. Bu süreç içerisinde yoğun bir tempo içerisinde hem antrenmanlar hem de maçlar takımımızın içinde olduğu durum itibariyle sıkıntılar, stres gerginlikle üzerimizde yorgunluk olmuştu. Bunu atmak için hem dinlenme süreci hem çalışma süreci bizim adımıza çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Tabiki sakat oyuncularımızın olması, onların bu çalışmalara katılamamış olması ve bu sakat oyuncuların bizim adımıza çok önemli isimler olması en düşündürücü nokta. Ama elimizdeki oyuncularla bir şekilde sahaya 11 kişi çıkacağız ve mücadelemize devam edeceğiz. Maksimum puanı toplayıp, ikinci yarıya nasıl bir hedef ortaya koyacağız onu göreceğiz. Şu an bütün çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu.

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"Kritik bir maç oynayacağız"

Deplasmanda karşılaşacakları Altınordu maçının iki takım için de önemli olduğunu belirten Özköylü, "Çok önemli ve kritik bir maç oynayacağız. Hem rakip için hem bizi için çok kritik bir maç. Bizim tek hedefimiz bu seneki ilk deplasman galibiyetimizi İzmir’den alıp dönmek. Bunun için planlarımızı, çalışmalarımızı yapıyoruz. Kendimize göre planlarımızı yaparak sahada galibiyeti nasıl alırız onun hesabını yapacağız. İnşallah bu hafta alacağımıza inancımız sonsuz" şeklinde konuştu.

"Transferle ilgili planımız yok"

Özköylü, takıma 6 yeni oyuncu alınacağı yönünde kamuoyunda çıkan söylentilere yönelik olarak, "Tek amacımız elimizdeki kadronun devre arasına kadar bize ne verebileceğini görmemiz lazım. Buradaki oyuncuların performansını görmemiz lazım. Çünkü hiçbir oyuncu gerçek performansında zaten değildi. Bu oyuncuları gerçek performansına ulaştırdığımızda onlardan nasıl verim alacağız, bu noktada transfere ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı, veya bur bir tane mi olacak 6 tane mi olacak buna o zaman karar vereceğiz. Şu an öyle bir transferle ilgili planımız da yok. Sadece kafamızda oyuncularımızı gözlemliyoruz. Olabilecek hamleleri hesaplıyoruz. Onun dışında bu tür söylemlere hiç kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor hayalimin arkasındayım"

Hayalinde her zaman Trabzonspor’u çalıştırmak olduğunu da söyleyen Osman Özköylü, "Başladığım ilk günden bugüne hayalimde hep böyle bir şey vardı. Trabzonspor benim için çok değerli bir kulüp. Ben Osman Özköylü olarak Türk futbolunda bir değer kazandıysam Trabzonspor’un bundaki payı inkar edilemez. Oradaki hocalarımızın payı inkar edilemez. Tabi ki bir teknik adam olarak kendinize bir hedef koyarsınız, bir yol çizersiniz ve bu noktada çalışırsınız. O hayalinize belki kavuşursunuz belki kavuşamazsınız. Ben bu hayalimin sonuna kadar arkasındayım. İnşallah bir gün orada olacağımın noktasında inancım hep var. Bu konuda da çalışmaya devam ediyorum. Bunu da herkes nasıl yaptıysa ben de yapabileceğime inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Osman Özköylü: Trabzonspor hayalinin arkasındayım

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