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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.05.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Osman Özköylü: "Herkesin nefret ettiği bir takımız"

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Osman Özköylü: "Herkesin nefret ettiği bir takımız"

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde, Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonunda elenen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Böylesine olağanüstü bir maçtan sonra biraz da şansa bağlı olan penaltı atışlarında turu kaybetmek gerçekten üzücü." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının finale yükselmek için her şeyi yaptığını ama sonunu getiremediklerini söyledi. 

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Özköylü, "Bugün sahada olağanüstü oynayan, yüreğini ortaya koyan, maçtan önce konuştuğumuz her şeyi dört dörtlük değil, daha fazlasını yapan Osmanlıspor vardı. Karşımızdaki takım çok büyük bütçelerle kurulmuş, iyi oyunculara sahip bir ekip. 120 dakikada elle tutulur pozisyonları yok. Kalecimizin 'kurtardı' diyebileceğim bir pozisyon dahi yok. Böylesine olağanüstü bir maçtan sonra biraz da şansa bağlı olan penaltı atışlarında turu kaybetmek gerçekten üzüntü verici." ifadelerini kullandı. 

Özköylü, saha dışı faktörlere değinerek, "Üzgünüz ama çok iyi bir takım kazandık. İlk maçtan önce yaşadığımız bazı sıkıntılar neticesinde 4 oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Her şeyi göze aldık. Geri dönüş, kolay bir iş değil ama neticeye ulaşamadık." diye konuştu. 

Osmanlıspor'un yaşadığı sorunlarla ilgili bir soru üzerine Özköylü, şunları kaydetti: 

"Burada söyleyemeyeceğim bazı şeyler var. Sıkıntılarımızı kendi içimizde çözmeye çalıştık. Maalesef halledemedik. Biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik almış, lider olmuş bir Osmanlıspor vardı. Ondan sonra kendi içimizde bazı problemler yaşadık. Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olmadık. Bunlar sonuca yansıdı. Gazişehir Gaziantep gibi arkasında koca bir şehir olan takım değiliz. Bizim arkamızda belediye, valilik yok. Rakip takım seyircisi bizden fazla. Daha önce Melih (Gökçek) başkan, belediye başkanı olduğunda, bazı destekleri alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu. Ama bu süreçte aile içinde bir takım olduk. Dışardan o gücü almamız engellendi. Biz de isteriz, 10-15 bin kişi seyirci desteğiyle oynamak. Ankara'nın daha fazla Osmanlıspor'a sahip çıkmasını isterdim ama maalesef sevilmeyen bir takımız. Herkesin nefret ettiği, dışlamaya çalıştığı bir takımız. Her şeye rağmen biz mücadelemizi sonuna kadar yaptık." 

Özköylü, iki maç arasındaki farkı neye bağladığıyla ilgili soruya ise, "Bugün Osmanlıspor adına sahada yüreğini ortaya koyan oyuncular vardı. Çarşamba günü öyle değildi." yanıtını verdi. 

Öte yandan, Osmanlıspor'da kadro dışı bırakılan 4 futbolcunun Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer ve Galip Güzel olduğu öğrenildi. 

- Gazişehir Gaziantep cephesi 

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. 

"Hedeflediğimiz finale kaldık." diyen Altıparmak, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"İlk maçta yakaladığımız avantajı, belki maç içinde kaybettik ama direncimizi ve inancımızı kaybetmeden oynadık. Maçın sonunda diri kalan, istediğini yapmaya çalışan, 120. dakikada bile gol arayan bir takımımız vardı. Oyunu hiç çirkinleştirmedik. Hak ettiğimiz turu aldık. Önemli olan turu geçmekti. Skorlar unutulur, sadece turu geçen takım hatırlanır. 'Bu kupayı bu şehre getireceğiz' diye söz verdik. Bir maçımız kaldı. Perşembe günü inşallah şampiyon olarak Gaziantep'e döneceğiz. Finalde kendimizi daha şanslı görüyoruz." 

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