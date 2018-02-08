Osman Özköylü hakemlerden dertli
Spor Toto 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Adanasporâ€™un teknik direktÃ¶rÃ¼ Osman Ã–zkÃ¶ylÃ¼, "Hakemlerimiz korkuyor, doÄŸru kararlar veremiyor" dedi.Â
Osman Ã–zkÃ¶ylÃ¼, Osman YereÅŸen Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸen antrenman Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hakemlerin bazÄ± maÃ§larda karar verecekleri anda tedirginlik yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Belli yerlerden korkularÄ± var ben Ã¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YÄ±llardÄ±r bu iÅŸin iÃ§inde Hakem Hakan Ceylanâ€™Ä±n 90. dakikada Uche Kaluâ€™ya yapÄ±lan faulÃ¼ bu kadar basite indirgeyip farklÄ± yorumlayÄ±p o pozisyona penaltÄ± vermemesi akla mantÄ±ÄŸa uyacak bir ÅŸey deÄŸil. MaÃ§Ä±n hakem gÃ¶zlemcisi ile telefonda konuÅŸtum gÃ¶zlemcide olayÄ±n farkÄ±nda bilincinde. Denizlispor maÃ§Ä±nÄ±nda gÃ¶zlemcisi farkÄ±nda Yusuf NamoÄŸluâ€™da farkÄ±nda ki hakem SÃ¼leyman Abay ceza aldÄ±. Ceza alÄ±nca ne deÄŸiÅŸiyor 2 hafta maÃ§ yÃ¶netmeyecek sonra gelecek yine maÃ§ yÃ¶netecek. Benim, kulÃ¼bÃ¼m kaybettiÄŸi puanlarÄ±n, futbolcunun alÄ±nterinin Ã§alÄ±nmasÄ±nÄ±n kime faydasÄ± var. 3 hafta sonra gelip maÃ§ yÃ¶netecekse o cezanÄ±n da bir anlamÄ± yok ki" diye konuÅŸtu.Â
Ã–zkÃ¶ylÃ¼, hakemlerin sahada doÄŸruyu gÃ¶rmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "Zaten gÃ¶remiyorsa hakemlik ile iliÅŸkisini kesmesi lazÄ±m. Bu ligde vermesi gereken kararlarÄ± veremeyen hakemler var. Hakan Ceylanâ€™Ä±n da maÃ§ta doÄŸru karar vermediÄŸini de o yÃ¼zden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Adaletsizlikler oluyor ve canÄ±mÄ±z yanÄ±yor. Kendi gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸarak baÅŸarÄ±lÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.
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