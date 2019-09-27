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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.09.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Osman Özköylü: “Beklediğimizden biraz daha eksikleri olan takım gördük”

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Osman Özköylü: “Beklediğimizden biraz daha eksikleri olan takım gördük”

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, eksiklikleri tamamladıklarında, sahada oyuna ağırlığını koyan, rakibine üstünlük kuran bir Boluspor izlettireceklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yarın evinde oynayacağı İstanbulspor karşılaşması için son antrenmanını yaptı. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, ısınma, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, geçtiğimiz hafta ligin liderine karşı zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Takımın ilk 4 hafta yaşadığı travma, alınan sonuçlar, içinde bulunduğu psikolojik durum gerçekten bizim adımıza bir dezavantajdı. Beklediğimizde biraz daha eksikleri fazla olan bir takım gördük. Hem taktiksel, hem fiziksel anlamda hem de psikolojik olarak geliştirmemiz gereken çok önemli noktalar var” dedi.

“Oyuncular büyük bir azim gösterdi”
Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında oyuncuların umut verdiğini belirten Özköylü, “Mücadele anlamında, kazanma duygusu anlamında, bu ligde var olmaları gerektiğini gösterme anlamında bizim adımıza önemli bir maçtı. Ümraniye kendi sahasında çok kolay maç kaybeden bir takım değil. Çok kolay puan kaybeden bir takım değil. Bunu öyle düşünmek lazım. Oyuncular büyük bir azim ve kararlılık gösterdiler. Bütün eksiklerimize rağmen gönülden ve yürekten oynadılar. Ama son saniyelerde yediğimiz bir golle 3 puanı kaybettik. Bu oynanan oyun ve alınan sonuç bize ilerisi için ciddi anlamda umut verdi. Ama eksiklerimiz var. Her geçen gün ve antrenmanda geliştirmek ve değiştirmek zorundayız. Bunları tamamladığımız zaman gerçek anlamda sahada oyuna ağırlığını koyan, rakibine üstünlüğünü kuran bir Boluspor takımı izlettirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Özköylü, son olarak transfer ihtiyacıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha çok yeniyiz. Oyuncularımızı daha yeni yeni tanıyoruz. Birçok oyuncumuz performansının çok altında. O yüzden onların gelişim sürecine bakacağız. İhtiyaçlarımıza bakacağız. Oyuncuların gösterdiği performanslarına bakacağız. Ona göre ileriki süreçte oturup bunlar konuşulacak” dedi.

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