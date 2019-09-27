Osman Özköylü: “Beklediğimizden biraz daha eksikleri olan takım gördük”

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yarın evinde oynayacağı İstanbulspor karşılaşması için son antrenmanını yaptı. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, ısınma, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, geçtiğimiz hafta ligin liderine karşı zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Takımın ilk 4 hafta yaşadığı travma, alınan sonuçlar, içinde bulunduğu psikolojik durum gerçekten bizim adımıza bir dezavantajdı. Beklediğimizde biraz daha eksikleri fazla olan bir takım gördük. Hem taktiksel, hem fiziksel anlamda hem de psikolojik olarak geliştirmemiz gereken çok önemli noktalar var” dedi.

“Oyuncular büyük bir azim gösterdi”

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında oyuncuların umut verdiğini belirten Özköylü, “Mücadele anlamında, kazanma duygusu anlamında, bu ligde var olmaları gerektiğini gösterme anlamında bizim adımıza önemli bir maçtı. Ümraniye kendi sahasında çok kolay maç kaybeden bir takım değil. Çok kolay puan kaybeden bir takım değil. Bunu öyle düşünmek lazım. Oyuncular büyük bir azim ve kararlılık gösterdiler. Bütün eksiklerimize rağmen gönülden ve yürekten oynadılar. Ama son saniyelerde yediğimiz bir golle 3 puanı kaybettik. Bu oynanan oyun ve alınan sonuç bize ilerisi için ciddi anlamda umut verdi. Ama eksiklerimiz var. Her geçen gün ve antrenmanda geliştirmek ve değiştirmek zorundayız. Bunları tamamladığımız zaman gerçek anlamda sahada oyuna ağırlığını koyan, rakibine üstünlüğünü kuran bir Boluspor takımı izlettirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Özköylü, son olarak transfer ihtiyacıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha çok yeniyiz. Oyuncularımızı daha yeni yeni tanıyoruz. Birçok oyuncumuz performansının çok altında. O yüzden onların gelişim sürecine bakacağız. İhtiyaçlarımıza bakacağız. Oyuncuların gösterdiği performanslarına bakacağız. Ona göre ileriki süreçte oturup bunlar konuşulacak” dedi.

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