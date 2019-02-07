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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.02.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Osman Özköylü: "Ankara’ya yakışır bir maç olacak"

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Osman Özköylü: "Ankara’ya yakışır bir maç olacak"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gençlerbirliği maçının önemine işaret ederek, Ankara’ya yakışır iyi bir maç olacağını ve Ankara’yı temsil eden iki takımın güzel mücadelesinin sergileneceğini söyledi.

Takımın başına geçtiği günden bu yana ligde iyi bir çıkış yakalayan Osmanlıspor’da, teknik direktör Osman Özköylü, bu hafta oynanacak olan Başkent derbisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor’da çalışmaya başladıkları günden bu yana takım birlikteliğine önem verdiklerine dikkat çeken Özköylü, "Sahada doğru oyun kurgusu ve bu anlamda yapılan doğru işler, oyuncuların kendine olan güvenlerinin artmasına ve başarılı sonuçların alınmasına neden oldu. Tabii ki bu anlamda çok mutluyuz. Osmanlıspor olarak iyi bir enerji yakaladığımızı söyleyebilirim. Ama bundan sonra alacağımız sonuçlar bizim için çok daha önemli olacak" dedi.

"ÖNEMLİ BİR RAKİBE KARŞI ZOR BİR MAÇ"

Hafta sonu önemli bir rakibe karşı zor bir maç oynayacaklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Gençlerbirliği’nin son üç haftada kaybettiği puanlar, bir handikap gibi görünse de bu durum Gençlerbirliği’nin çok iyi bir takım olduğunu hiçbir zaman gölgelemez. Çok önemli bir rakibe karşı, çok ciddi bir maçı, en iyi şekilde oynayıp, en iyi şekilde mücadele edip, kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ki rakibimizin de isteği kazanmak. Ankara’yı temsil eden iki takımın seyri güzel bir mücadelesi ve bu anlamda Ankara’ya yakışır iyi bir maç olacak. Futbolun içinde her zaman her türlü sonuçlar var ama biz moral ve motivasyonla yakaladığımız bu güzel havayı takım olarak devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"KADRO ZENGİNLİĞİMİZ HAYLİ ARTTI"

Devre arasında yapılan transferlerden sonra kadro zenginliğinin hayli arttığını belirten Özköylü, "Şu anda oyuncu tercih etme noktasında oldukça zorlanıyoruz. Her oyuncumuz oynamaya hazır ve her oyuncumuz bu formayı sonuna kadar hak ediyor. Ama sahaya mecburen bir 11 çıkacak, 18 kişilik bir kadro olacak ve ister istemez bunun dışında kalan oyuncular olacak. Yabancı oyuncu sayımızın 10 olması ve kadroya sadece 6 kişi alabilmemiz, bizim adımıza aynı zorlukları tekrar ortaya çıkarıyor. Tabii burada oynamayan oyuncuyu güçlü ve ayakta tutmak da çok önemli. Bizim için oynamayan oyuncular daha büyük önem teşkil ediyor. Çünkü onların varlığı, kendi mevkiinde oynayan oyuncuyu zorlaması, forma rekabetine girmesi, aynı zamanda ikili ilişkilerin çok iyi olması, takım içindeki arkadaşlığın, birlikteliğin çok iyi olması, takıma hem rekabet hem de destek anlamında çok katkıda bulunuyor. Herkesin bu takımda forma şansı bulacağını inatla anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"HERKES SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE"

Takım içerisindeki havanın çok iyi olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Allah nazarlardan saklasın. İçimizde takıma zarar verecek oyuncu profili de yok, herkes sorumluluğunun bilincinde. Daha önce bu takımda oynamış, takım kaptanlığını yürüten aynı zamanda takımın ağabeyleri pozisyonundaki tecrübeli oyuncuların da olması işimizi kolaylaştırdığı kadar bize güç veriyor. Zaman geçtikçe bazı oyuncuların sırtına daha fazla yük binecektir dolayısıyla dinlendirmek adına mecburi rotasyonlar olacaktır. İşte o zaman oynama şansı bulamayan ama mücadeleyi bırakmayan arkadaşların desteği bizi ayakta tutacaktır. Bunun için onlarla sadece saha içinde değil saha dışında da özverili çalışma gerektiriyor" şeklinde konuştu.

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