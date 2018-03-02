Osman Çelik: Galatasaray'a sürprizimiz var
Kardemir Karabükspor'un deneyimli orta saha Osman Çelik, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
Galatasaray'la çok önemli bir maç oynayacağız. Deplasmanda kötü sonuçlar alsak da, iç sahada iyi sonuçlar alıyoruz. Hedefimiz 3 puan ama 1 puan da kötü değil. Üst üste gelen mağlubiyetler takımın moralini bozdu. Tam çıkış yapmak için iyi bir şans aslında. Büyük takımlara karşı alınan galibiyetler takımın moralini yükseltiyor.
ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
Burada sezon başında bir kadroyla başladık. Devre arasında kadromuz çok değişti. Gelenler ve gidenler oldu. Zor bir süreçten geçiyoruz. Arkadaşlarımız bu zor süreci biliyor.Takımın birbirine uyum süreci biraz uzun sürebiliyor. Galatasaray karşısında elimizden geleni yapacağız.
GALATASARAY'A SÜRPRİZİMİZ VAR
İnşallah Kardemir Karabükspor'u ligde tutacağız. Ligde son sıradayız ama her şey bitmiş değil. Galatasaray deplasmanda zorlanan bir takım. Bunu bilincindeyiz. Galatasaray için kolay bir maç olmayacak. Galatasaray'a sürprizim var. Deplasmanda oynadığımız Başakşehir ve Trabzon maçları iyi geçmedi bizim için. Güzel bir sonuçla çıkışa geçmek istiyoruz.
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