Osman Çakmak'ın acı günü
Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi ve babası, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Kaptan Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak hayatını kaybederken babası Ömer Çakmak da yoğun bakıma alındı.
Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, Tokat'ın Zile ilçesi Narlıkışla köyünde yaşanılan elim olayda hayatını kaybederken babası Ömer Çakmak da tedavi altına alındı.
Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz.
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