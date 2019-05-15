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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.05.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Osman Çakmak: "Önemli olan hayatı devam ettirebilmemiz..."

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Osman Çakmak: "Önemli olan hayatı devam ettirebilmemiz..."

Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı ve Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında Samsun'a gelen Ampute Milli Futbol Takımı, protokol üyeleriyle dostluk maçı yaptı.

Takım kaptanı Çakmak, maç öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücedele'nin başlamasının 100. yılında Samsun'da olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü hatırlatan Çakmak, şöyle devam etti:

"Ampute Milli Futbol Takımı'mızda da diğer spor dallarında da herkes aynı sloganla devam ediyor. Kurtuluşun 100. yıl dönümü de kutlu olsun. Samsun, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın bize armağan edildiği yer. Kararın alındığı yer. Samsun'a defalarca geldik ama Ampute Futbol Milli Takımı olarak 19 Mayıs Pazar günü de Cumhurbaşkanımız ile beraber burada olacağız. Farklı bir hava, farklı bir ortam."

- "Öyle bir takım oluşturduk ki dünya ikinciliğine üzülüyoruz"

Çakmak, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Şampiyonası hazırlıkları hakkında da bilgi vererek, Ampute Milli Futbol Takımı olarak, "Ampute futbol dünyada Türkiye'den sorulsun" sloganıyla çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini, hedeflerinden ise asla şaşmadıklarını vurguladı.

Osman Çakmak: Önemli olan hayatı devam ettirebilmemiz...

Vodafone Park'ta Avrupa şampiyonu olduklarını anımsatan Çakmak, şöyle devam etti: 

"Bizi yalnız bırakmadılar. 41 bin 903 kişilik stada 45 bin 500 kişinin gelmesi, 15 bin kişinin dışarıda kalması... Eğer bu ülken için hayırlı bir şey yapıyorsan Türk halkı seni destekliyor. Müteakiben de bayrağı öpünce çekilmiş bir fotoğraf. Hala tüylerim diken diken oluyor. Devamında da Meksika'da Dünya Kupası'nda da penaltıyı kaçırdığım için arkadaşlarım bayağı bir üzülmüştü. Düşün, öyle bir takım oluşturduk ki dünya ikinciliğine üzülüyoruz. Üzülmüş, ağlamıştık. Mikrofonların karşısına çıkınca öyle bir resim oluşmuştu. Dünya üçüncülüğümüz vardı. Avrupa ikinciliğimiz vardı. Bunu Avrupa birinciliğiyle taçlandırdık. Dünyada da söz sahibi olabilmemiz için dünya kupasını almamız lazımdı. Talihsiz bir penaltı vuruşuyla kaybettik. Penaltıyı da ben kaçırdım."

Yaşamındaki önemli anlardan bahseden Çakmak, "Hayatımda 3 tane 'işte o an' var. Bir, mayına bastığım an. Avrupa şampiyonasında son dakikada, son saniyede attığım gol var. Bir de dünya kupasında penaltıyı kaçırdığım pozisyon var. Pes etmiyorum. Arkadaşlara da diyorum. Önüne sadece bir uzuv kaybı değil, her türlü engel çıkabilir. Penaltı kaçırabilirsin, gol kaçırabilirsin, gol atarsın, sakatlanabilirsin, önemli olan hayatı devam ettirebilmemiz." diye konuştu.

- Engellilere mesaj

Çakmak, tüm engellilerin Engelliler Günü'nü de kutladı.

Kimsenin engelli olmasını, gazi olmasını istemediklerini belirten Çakmak, ancak her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti.

Engelli bireylerle ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek için her zaman işbirliği içinde olduklarını anlatan Çakmak, Türk bayrağını temsil etmekten büyük gurur duyduklarını sözlerine ekledi. 

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