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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.05.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Osman Çakmak: "Hayalimiz 2022 Dünya Kupası'nı kazanmak"

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Osman Çakmak: "Hayalimiz 2022 Dünya Kupası'nı kazanmak"

Avrupa Şampiyonu ve Dünya İkincisi olan Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, engellerle dolu başarı yolcuğunu anlattı.

Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Bursa'daki özel bir eğitim kurumunun davetlisi olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide Tokat'ta başlayıp İstanbul'da devam eden hayat hikâyesinden bahseden Çakmak, Ampute Futbol Milli Takım serüvenini anlattı.

Zeytinburnuspor formasıyla profesyonelliğe ilk adımını attığını söyleyen Çakmak, Şırnak'ta görev bölgesinde mayına basması sonucu sol ayağını kaybetmesinin ardından hayatının tamamen değiştirdiğini ifade etti. İlk zamanlar umutsuzluğa kapıldığını, ancak kendisi gibi gazi arkadaşlarının desteğiyle yeniden yaşama bağlandığını anlatan Çakmak, "Hayatınızda bazı engellerle karşılaşabilirseniz ancak hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Çok isterseniz gerçekten her şeyi başarabilirsiniz. En büyük hayalim milli takımda forma giymekti. Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

HEDEF 2022 DÜNYA KUPASI

Ampute Futbol Milli Takımı ile başarıdan başarıya koşan Osman Çakmak, şuan tek hayallerinin 2022'de oynanacak Dünya Kupası'nı Türkiye'ye kazandırmak olduğunu ifade etti. Söyleşinin devamında herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Çakmak, engellilere karşı bakış açımızı değiştirerek, onlara destek vermememiz gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Çakmak, konuşmasıyla büyük beğeni topladı.

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Osman Çakmak: Hayalimiz 2022 Dünya Kupasını kazanmak

 

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