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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.10.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Osman Çakmak: "2020 Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz..."

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Osman Çakmak: "2020 Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz..."

Ampute Futbol A Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi. 3 Kasım'da başlayacak Ampute Futbol Ligi müsabakaları öncesinde gerçekleştirilen kampta, milli takım sporcuları çalışmalarını Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'nda yapıyor.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takım sporcuları günde iki antrenmana çıkıyor. Milli takım kampında tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç milli takımdan da sporcular yer alıyor.

Polonya ile cuma günü hazırlık maçı oynayacaklarını belirten teknik direktör Osman Çakmak, kampın 29 Ekim'de sona ereceğini dile getirdi. Milli takımın hedeflerini anlatan Çakmak, "4 dünya üçüncülüğü, Euro Cup şampiyonluğu, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi takımız. Bu çıtayı korumak ve sportif başarının yanı sıra genç arkadaşlarla başarılı olmayı istiyoruz. Biz engelli sayısını artırmadık. Var olan engellileri dışarı çıkardık, spora yönelttik. Hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon apoletimizi taşımak. Avrupa Şampiyonası'nda 12 olan ülke sayısı 16'ya çıktı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 'Ampute futbolu Türkiye'den sorulur' sloganımızı Avrupa ve dünyaya duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Milli takım kampında genç milli takımdan sporcuların da yer aldığını vurgulayan Çakmak, takımın gelecekteki başarısı için gençlerin uyumunun önemine de dikkat çekti.

Osman Çakmak: 2020 Avrupa Şampiyonasında hedefimiz...

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