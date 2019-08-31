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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.08.2019 - 17:56, Son Güncelleme:

Osasuna Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hedefte seri var!

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Osasuna Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hedefte seri var!

La Liga'da üçüncü hafta mücadelesi Osasuna Barcelona maçı ile devam ediyor. Ligde ilk çıktığı maçı mağlubiyetle tamamlayan ve ligdeki ilk galibiyetini önceki hafta alan Barcelona, kendisinden 1 puan üstte bulunan Osasuna ile karşılaşacak. Peki, Osasuna Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Osasuna Barcelona maçı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl ligde kötü bir başlangıç yapan Barcelona, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyeti, Osasuna maçı ile seriye dönüştürmek istiyor. Peki, Osasuna Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

OSASUNA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

La Liga'nın 3. Hafta mücadelesinde Osasuna, Barcelona'yı ağırlayacak. 31 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'da oynanacak olan mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. 

Barcelona ile oynadığı son 12 La Liga maçının sadece birini kazanabilen Osasuna (2B 9M), bu süreçte rakibine maç başına 0,6 gol attı ve kalesinde 3,5 gol gördü.

Evinde oynadığı son beş La Liga maçını kaybetmeyen Osasuna (2G 3B), daha önceki 15 karşılaşmada galip gelememişti (5B 10M).

La Liga'da oynadığı son beş maçın sadece ikisini kazanabilen Barcelona (1B 2M), daha önceki 12 karşılaşmada 10 galibiyet almıştı (2B).

Bu sezon La Liga'da rakip kaleye en fazla şut çeken iki oyuncudan biri Antoine Griezmann (10; Sergi Guardiola ile eşit).

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Osasuna deplasmanına çıktığı dokuz resmi maçı kaybetmedi (7G 2B).

MONREAL İÇİN ANLAŞMA TAMAM

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, Arsenal'de forma giyen savunma oyuncusu Nacho Monreal'i kadrosuna kattı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Monreal'in bonservisi konusunda Arsenal ile anlaşmaya varıldığı ve 33 yaşındaki İspanyol sol bek ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Arsenal'de 6 sezondur forma giyen Monreal, 251 karşılaşmada 10 gole imza attı. Deneyimli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada görev aldı.

 

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