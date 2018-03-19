Eski Beşiktaşlı ortalığı karıştı! Formasını çıkarıp...
Fransa Ligi'nde Marsilya ile Lyon karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman ekibi Lyon 3-2'lik skorla kazandı.
Maç sonunda bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes tribünlere formasını çıkarıp gösterince ortalık bir anda karıştı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo, soyunma odasına girerken tribünlere formasını gösterdi ve tünelin girişinde ortalık bir anda kıyamet yerine döndü.
OLAYLAR ZOR YATIŞTIRILDI
Fransız basınında yer alan haberlere göre gerilim soyunma odasında da devam etti. İki takım yöneticilerinin devreye girmesiyle olaylar yatıştırıldı.
Marcelo, Marsilya tribünlerine neden 6 numaralı formasını gösterdiğini şu sözlerle anlattı: 'Bu sezon onlardan kaç puan aldığımızı bilmelerini istedim." (Ajansspor)
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