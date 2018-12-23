Ortalık karışacak... Ve jokeyler at binmiyor!
At Yarışları'nda büyük deprem kapıda...
Hafta içi Resmi Gazetede yayınlanan At Yarışları Yönetmeliği ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretlerinde yüzdesel düşüş yaşanacak olan jokeyler, "yarisdergisi.com"un haberine göre cumartesi günü İstanbul’da olağanüstü toplandı.
Bir araya gelen jokeyler, gerçekleştirilen toplantı sonrası henüz resmi bir açıklama yapmayıp ve herhangi bir basın toplantısı düzenlememiş olsalar da flaş bir karar aldılar.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Toplantıya katılan jokeylerden Vahdettin Kaplan sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.
Vahdettin Kaplan twitter hesabından yaptığı paylaşımla aldıkları ortak karar gereği jokeylerin ‘1 Ocak 2019 tarihinden itibaren at binmeyeceklerini’ duyurdu.
Bu flaş açıklamadan sonra camiada ne gibi gelişmelerin şaşanacağı ve yılbaşında jokeylerin nasıl bir tutum içinde olacağı merakla bekleniyor.
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