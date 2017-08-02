ORTALIK KARIŞACAK...

Fransız devi Paris Saint Germain’in, Barcelona’nın yıldızı Neymar’ı transferine La Liga yönetiminden veto geldi.

Sport’un haberine göre; gerekçe olarak Neymar’ın sözleşmesindeki bazı problemler gösterilirken PSG’nin 222 milyon euro’luk serbest kalma maddesini ödemesi ise Finansal Fair Play’in ihlali olduğu iddia edilerek kabul edilmeyecek.

La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce yaptığı açıklamada, “PSG tüm Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmekle kalmıyor, Avrupa Birliği’nin ekonomik rekabet kurallarını da hiçe sayıyor. UEFA'ya göndereceğimiz rapora bunu da ekleyeceğiz” demişti.

La Liga yönetiminin bu hamlesi, mali ve sözleşmeye dayalı sorunlardan dolayı Neymar’ın transferini en azından geçici olarak engelleyecek.

Yönetim, taraflardan hem oyuncu-kulüp ödemelerinin durumunu hem de PSG’nin serbest kalma maddesinin ödemesine ilişkin herhangi bir kuralı ihlal etmediğini gösteren mali bildirimde bulunmasını isteyecek.

USULSÜZLÜK SUÇLAMASINDAN AKLANMIŞTI

Öte yandan Neymar transferi sırasında vergi kaçırmakla suçlanan Barcelona, La Liga yönetimi tarafından aklanmıştı. Katalan ekibi Neymar için 57 milyon euro bonservis bedeli ödediğini açıklamıştı.

Ancak bu maliyetin 80 milyon euro’nun üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine başkan Sandro Rossel istifa etmişti.

Barcelona’nın kendisine ilettiği belgeleri inceleyen yetkililer transferin kurallara uygun şekilde yapıldığına hükmetmişti.