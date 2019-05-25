Ortalığı karıştırdı! Erkan Zengin isyanı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOrtalığı karıştırdı! Erkan Zengin isyanı...
GeriFutbol Ortalığı karıştırdı! Erkan Zengin isyanı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
25.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Ortalığı karıştırdı! Erkan Zengin isyanı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortalığı karıştırdı! Erkan Zengin isyanı...

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, geçtiğimiz 21 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldukları TFF 2. Lig Play Off Yarı Final müsabakasıyla ilgili yayınladığı mesajda, "Maçtan bir gece önce Fatih Karagümrük taraftarlarının kamp yaptığımız otele patlayıcı ve yanıcı maddelerle gelerek olay çıkarması ise futbolcularımızın psikolojisini bozmuştur. Saha içinde, saha dışında yaşanan olayları ve hakem hatalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldukları maç ile ilgili olarak bir kınama mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık. Futbola ve diğer spor branşlarına çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu zamana kadar birçok kez haksızlıklarla karşı karşıya kaldık ve birçok maçımızda aleyhimize verilen kararlarla önemli puanlar kaybettik, sesimizi çıkarmadık. Ancak son olarak Fatih Karagümrük maçı öncesinde ve maç içinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur ve bizleri patlama noktasına getirmiştir. 21 Mayıs 2019 tarihinde Vefa Stadı’nda oynanan Fatih Karagümrük maçı öncesinde ve maç içinde yaşanan olaylar sonrasında böyle bir açıklama yapmaya karar verdik. Fatih Karagümrük taraftarları maçtan önce sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda açık ve net olarak futbolcularımızı tehdit etmişlerdir.

Fatih Karagümkürspor’lu taraftarların antrenman öncesinde kendi futbolcularını tribünlere çağırırken, o görüntülerde silah sesleri net olarak duyulmuştur. Ayrıca Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar’ın, 'Onları buraya gömeceğiz' açıklamasını ise büyük bir şaşkınlıkla ve üzüntüyle izledik. Paylaşılan o videoda ayrıca bazı Fatih Karagümrük’lü futbolcuların, 'Siz dışarıda gerekeni yapın, bizde sahada gerekeni yapacağız' sözleri ise Türk futbolu adına utanç verici bir olaydır. Maçtan bir gece önce Fatih Karagümrük taraftarlarının kamp yaptığımız otele patlayıcı ve yanıcı maddelerle gelerek olay çıkarması ise futbolcularımızın psikolojisini bozmuştur. Maçtan önce yaşanan bu talihsiz olaylara ve yapılan tehditlere bir de maçın hakemi Özgür Yankaya’nın yanlı tutumu eklenmiştir. Maçın hakemi Özgür Yankaya,90 dakika boyunca tüm takdir haklarını Fatih Karagümrük’ten yana kullanmıştır. Maçın henüz başında Erkan Zengin’in futbolcumuz Onur Kolay’a attığı tokadı görmemezlikten gelen Özgür Yankaya ve yardımcıları, maçın ikinci yarısında ise köşe gönderinde yan hakemin gözü önünde gelişen pozisyonda yine Erkan Zengin’in, futbolcumuz Emir Alagöz’e attığı dirseği pas geçmiştir. Erkan Zengin, bu pozisyonlarda nasıl oyundan atılmamıştır.

Maçın ikinci yarısında İsmail Haktan Odabaşı, rakip ceza sahası içerisinde yere indirilmiş ve maçın hakemi Özgür Yankaya bu pozisyonda ‘devam’ kararı vermiştir. Maçın sonlarında ise Fatih Karagümrük kalecisi Tarık Çetin, futbolcumuz Erhan Kara’yı ceza sahası içinde yumrukla yeri indirmiş ve ne yazıktır ki maçın hakem üçlüsü bu pozisyonu da es geçmiştir. Aynı pozisyon bugün oynanan Esenler Erokspor- Van Büyükşehir Belediyespor maçında yaşanmış ve penaltı kararı verilmiştir. Özgür Yankaya ve yardımcılarının bu pozisyonu izleyip ellerini vicdanlarına koymalarını istiyoruz. Maç içinde futbolcularımız, Fatih Karagümrük’lü futbolcuların küfürlerine ve fiziki müdahalelerine maruz kalmışlardır. Fatih Karagümrük’lü Erkan Zengin, futbolcumuz Sami Can Keskin’e maç boyunca fiziki olarak saldırıda bulunmuş ve futbolcumuzun boynunda önemli yaralar oluşmuştur. Ayrıca maç öncesinde oluşturulan psikolojik baskı, tehdit dolu mesajlar ve paylaşımlar nedeniyle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz, karşılaşmayı protokol tribününde değil, başka bir bölümde izlemek zorunda kalmışlardır."

"Şiddetle kınıyoruz"

Fatih Karagümrük maçında yaşanan olayların üzüntü verici olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti: "Bu tür hareketler ve olaylar Türk futbolunu geriye götürmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak her zaman Türk futbolunda saygınlığıyla anılacak bir camia olmaya çalıştık. Bu çizgimizin dışına bu zamana kadar çıkmadık, bundan sonrada çıkmayacağız. Fatih Karagümrük maçı öncesinde saha içinde,saha dışında yaşanan olayları ve hakem hatalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak şiddetle kınıyoruz.”

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Ortalığı karıştırdı Erkan Zengin isyanı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
İpek Soylu Tayland'da şampiyon oldu
Ortalığı karıştırdı! Erkan Zengin isyanı...
Konyaspor - Akhisarspor
Bjarsmyr, Sivasspor'a veda etti!