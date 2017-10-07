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Örnek davranış! Fenerbahçeli futbolcu...

İsminin açıklanmasını istemeyen Fenerbahçeli futbolcu, yürüyemeyen Ercan Çiftçi'nin tedavi masraflarını üstlendi.

Hürriyet Haber
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Kanarya'da adının açıklanmasını istemeyen bir oyuncu, Batman’ın Sason ilçesinde 10 yaşından beri yürüyemeyen 19 yaşındaki Ercan Çiftçi’nin tedavi masraflarını üstlenerek 30 bin TL yardımda bulundu.

Çiftçi, “Futbolcu telefonla bize ulaştı. Tedavim ve ihtiyacım olan para miktarını sordu. Ben de Mersin’de tedavi olmam gerektiğini söyledim. ‘Hemen git ve tedavine başla. Tüm masraflarını karşılıyorum. İyileştiğin zaman da seni İstanbul’da maçımı izlemeye davet edeceğim’ dedi. Kendimi rüyada sandım. Yürüyerek maça gitmek ve yardım eden futbolcunun elini öpmek için sabırsızlanıyorum” dedi. (Habertürk)

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