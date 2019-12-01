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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.12.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Ormanspor: 77 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 76

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Ormanspor: 77 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 76

 ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 77-76 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi OGM Ormanspor, Kloof ve Warren'ın toplamda 22 sayılık performansıyla bu çeyreği 29-11 önde geçti.

İkinci periyoda kötü başlayan başkent ekibi, sonrasında oyunda tekrar üstünlüğü ele aldı ve devreye 47-29 önde girdi.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, üçüncü çeyreğin son bölümünde hücumda üst üste sayılar bulunca farkı 10 sayıya kadar indirdi ve OGM Ormanspor, bu periyodu 60-50 önde tamamladı.

Son çeyrekte oyuna ortak olan konuk ekip aradaki farkı son 5 dakikaya girilirken 3 sayıya (67-64) kadar indirdi. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor maçın bitimine 1 dakika kala 76-76 beraberliği yakalamasına karşın OGM Ormanspor maçtan 77-76 galip ayrıldı.

Hakemler: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Sinem Tetik

OGM Ormanspor: Kloof 14, Kikanovic 24, Babic 6, Cevher Özer 4, Warren 26, Tuna Han Dikmen, Caner Ercan 1, Dorukhan Engindeniz 2

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 18, Davis 9, Hrovat 9, Aldridge 19, Zanna 17, Burak Eşlik, Gani Erdi Gülaslan 2, Sinan Sağlam, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat

Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer

1. periyot: 29-11

Devre: 47-29

3. periyot: 60-50

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