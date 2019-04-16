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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Orman'ın koltuğuna 3 talip var

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Orman'ın koltuğuna 3 talip var

Fikret Orman’ın bırakma ihtimaline karşı 3 isim hazırlanıyor.

Camiadan gelen eleştirilere kırgınlığı bilinen Orman, mayıs ayındaki genel kurulda aday olup olmayacağı belirsiz. Kulüpte başkan adaylığı için üç ismin üzerinde duruluyor.

BEŞİKTAŞ’ın mayıs ayında yapılacak kongresinde gözler Başkan Fikret Orman’da. Yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, camiadan gelen eleştirilere dolayı kırgın olduğunu belirten Orman’ın göreve devam edip etmeme konusunda kararsız kaldığı belirtildi. Bununla beraber Orman önceki gün Bursa’da Marmara dernekleri toplantısında “Her türlü olumsuzluğa karşın çalışmalarımız devam devam ediyor” mesajı verdi.

Çebi başkanlık istiyor

BUNUNLA beraber siyah beyazlı kulislerde, Orman’ın yeniden aday olmaması durumunda koltuk için yeni adaylar dillendirilmeye başlandı. Bu isimlerden ilki, “Bir gün Beşiktaş’ta görevi tekrar almayı ya da başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor” diyen eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi... Bununla beraber Çebi sık sık bu sezon sonuna dek mevcut yönetime destek verdiğinin altını çiziyor.

Ünal, Demir ile görüştü

BAŞKANLIK için yaklaşık 1 yıldır çalışmalarını sürdüren Hürser Tekinoktay da genç ve dinamik bir kadro kurduğunu belirtti. Tekinoktay, başkan adaylığı için topladığı imzaların geçerliliği konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Bir dönem Beşiktaş Genel Sekterliği yapan İsmail Ünal’ın da genel kurul için liste oluşturduğu ve önceki gün Nevzat Demir ile görüştüğü ileri sürüldü.

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Ormanın koltuğuna 3 talip var

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