Orman'ın 'izlemiyorum' dediği BJK TV kapanıyor
Beşiktaş Yönetim Kurulu, uzun zamandır ekonomik sıkıntı içinde olan BJK TV’nin kapatılmasına karar verdi.
Yönetim tarafından kulübe mali yük olarak görülen, hatta bir süredir maaşların ödenemediği öne sürülen kanalda çalışan yaklaşık 40 personelin de işine son verilecek.
Yayınların YouTube üzerinden devam edeceği öğrenildi. Başkan Fikret Orman son seçimden önce, “Ben dahil kimse izlemiyor” diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.
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