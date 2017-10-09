Orman'dan kaptan operasyonu

BEŞİKTAŞ yönetimi devre arasında dış transfere olduğu kadar iç transfere de ağırlık verecek. Başkan Fikret Orman, sezon sonu kontratları biten kaptan Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba’ya yeni teklifi sunulacak. Üç oyuncunun da ocaktan itibaren başka kulüplerle görüşme hakkı bulunuyor.

Orman, üç önemli oyuncusunu ezeli rakiplerine kaptırmamak için bugünden çalışmalara başlıyor. Öncelikse hem kaptan hem de son iki şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Oğuzhan Özyakup olacak. Halihazırda yıllık net 1.4 milyon Euro’ya oynayan yıldız yüzde yüze yakın bir zam istiyor.

ATİBA’DA PÜRÜZ BEKLENMİYOR

MAYIS 2018’e kadar kontratı olan Atiba’ya 1 yıllık daha sözleşme sunulacak. Kanadalı oyuncuyla bir pürüz yaşanması beklenmiyor. Fikret Orman yönetimini en çok zorlayacak isim Tolgay Arslan olacak. Performansı zirveye çıktığı zamanlarda bile bazen yedek kalan Tolgay, daha fazla oynamak istiyor. Geçen sezon da takımda ayrılacağı iddialarına muhatap olan oyuncudan kalması istenecek.

Zira Oğuzhan’a iyi tekliflerin gelip satılması halinde Beşiktaş’ın orta alanının ona teslim edileceği vurgulanacak. Siyah beyazlı yönetim, Atiba gibi 31 Mayıs 2018 yılında sözleşmeleri bitecek olan iki yıldızı Oğuzhan Özkayup ve Tolgay Arslan’a 4’er yıllık yeni sözleşme önerecek.