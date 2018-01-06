Orman'dan flaş Tosiç açıklaması!

beInSports'a konuşan Fikret Orman şunları söyledi...

- Everton, çok iyi bir oyuncuyu çok makul bir fiyata aldı. Cenk, Türkiye yerine Portekiz ya da Fransa'da parlasaydı 80 milyon Euro olabilirdi, bizde üzüntü var. Onun isteği üzerine transfer oldu.

- Türkiye'de kulüpler abuk sabuk transferlerle batma noktasına geldi, biz 3 senede 80 milyon Euro'luk satış yaptık.

- Beşiktaş camiası, Cenk Tosun'un evi. Kapımız ona her zaman açık. Çok daha büyük paralarla teklifler geldi ama Cenk, Everton'ı seçti. İstekleri bizim için önemliydi.

- Bizde transfer durmaksızın devam eder, hep çalışırız, karakterine bakarız. İlgilendiğimiz oyuncular var. Şu anki kadromuz ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni götürebilecek kapasitede.

- Transfer yapmak istiyoruz, devre arası transferler riskli. Birkaç tanesinde de başarılı olamadık. Marcelo, Babel devre arası gelmişti, bunlarda başarılıydık. Transfer yapalım diye başarısız olmak istemiyoruz.

- Tosic'i çok severiz, evladımız. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok. Şahsen severim. Kamuoyu da beğenir. Duruşu var. 15 Temmuz'da tankın önünde durdu, ailemizden Tosic.

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