Orman'dan flaş sözler! 'Talisca büyüklüğümüzü anlayacak ama...'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone'un sponsorluğunda düzenlenen Geleceğin Karakartalı projesine destek verdi. Tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, çarpıcı ifadeler kullandı.

2018-19 sezonu için sponsorlukların dolu olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Sponsorluklar imzalı durumda. 2019-2020 ve ondan sonrası için çalışıyoruz. Türkiye ekonomik olarak zor bir süreçte. Önümüzdeki sene önemli sponsorluklara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

"TALİSCA BEŞİKTAŞ'TAN GİTTİ"

Talisca'nın gitme kararını devre arasında verdiğini söyleyen Orman, "Talisca Beşiktaş'tan gitti. Oyuncuyla son zamanlarına kadar kalması için uğraştık. Devre arasında gitmek istediğini söyledi. Maalesef bizde şöyle bir şey var. Türk taraftarlar bir oyuncuyu ya fazla göklere çıkarır ya da yerden yere vurur. Taraftar 'Talisca'yı al, Talisca'yı al' yapınca, oyuncu dünyanın en önemli şeyi olduğunu zannetti. Talisca, Beşiktaş'ın büyüklüğünü gidince anlayacak. Beşiktaş'ta kalmak istemedi. Sonradan menajerleri geldi ve "Talisca'yı yurtdışına 30 milyon euroya satalım" dediler. 5 milyon euro istediler. 21 milyon euro bonservis zaten Benfica'ya gidecekti. 5 milyon euro menajer geriye kalıyor 4. Ama bu kez "Bu 5 milyon euronun içinde yöneticiler var" diye dedikodular çıkacak. Oyuncu bizde 2 yıl oynadı. Kiralama bedellerini aldı. Allah yolunu açık etsin. Bonservisini almama nedenimiz kalmak istememesi. Şu andan sonra da işi bitti ve gitti." diye konuştu.

"BURAK, BEŞİKTAŞ'A GAYET GÜZEL HİZMET ETTİ"

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi haberlerine bir kez daha değinen Fikret Orman, "Burak Yılmaz ile ilgili söylediklerim onun transferiyle ilgili değil. Tamer Hoca, Bayram Hoca, Rıza Hoca, Samet Hoca bizim camiadan çıktı. Biz de onlara sahip çıkıyoruz. Bizimle ilişkileri iyi olan kişilere sahip çıkıyoruz. Nihat Kahveci gibi Beşiktaş'ta tefecilik yapıp en kötü zamanında 1 milyon Euro alanlar var. Onlara yapmıyorum ama Burak, Beşiktaş'a gayet güzel hizmet etti. O gitmek istemedi. Kulüp gönderdi. Babası bizim sporcumuzdu. "Beşiktaş'a gelir-gelmez" diye bir durum yok. Trabzonspor'un oyuncusu. Bizimle kontratı, görüşmesi de yok. Beşiktaş üzerinden oyuncuyu zedelemelerine müsade etmiyorum. Oyuncu yere düşmüş. bu futbolun içindeki şeyler. Kampanya yaptılar, "Beşiktaş'a gelmesin" diye. Oyuncuyu değersiz kılmayın. Milli oyuncu ve ben de çok severim. Arkasında bir mana olduğu için söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR SÖZLEŞMELER KONUSUNDA ÇOK PROFESYONEL"

Sözleşme uzatmaya yanaşmayan Atiba konusuna da değinen Orman, "Çok sevdiğimiz bir oyuncu. Atiba artık yaşı itibariyle futbol hayatının son dönemlerine çıkıyor. Bundan sonra Beşiktaş'ta profesyonel manada görev almasını istiyoruz. Bizim verebileceğimiz bir kontrat önerdik. İnşallah kalır. Ancak Türkiye'nin de şartları ortada. Futbolun içerisinde profesyonelillik var. Futbolcuların beklentileri kulüpten hep duygusal oluyor. Ancak maddi konularda çok profesyoneller. İkisini dengelemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Fikret Orman, Oğuzhan'ın yeni sözleşmesi konusuna da değinirken; "Oğuzhan, bizim oyuncumuz. Yeni sözleşme bugün yarın açıklanır diye bekliyoruz. En büyük sıkıntısı Arsenal'den ilk geldiğinde yapılan anlaşmadaki madde. Benden önce yapılan bir anlaşma. Yüzde 30'u ne olursa olsun Arsenal'e gidiyor. Takımdan ayrılırsa Arsenal'e para gitmiyor. Biz Arsenal'e "bunu indirin" diyoruz. Yoksa Oğuzhan'ın Beşiktaş'tan, Beşiktaş'ın Oğuzhan'la ayrılma düşüncesi yok." açıklamalarını yaptı.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!