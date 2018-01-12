Orman'dan flaş karar! Kapatıyor...

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, Antalya’da yaptığı konuşmada amatör şubeleri kapatma kararı alma konusundaki planlarından söz etmişti. Orman’ın bahsettiği taslak, sezon sonunda uygulamaya konulacak.

Peki, bu pakette öngörülenler neler. O plan şu şekilde: Kurdaki yükseliş, amatör şubelerde yapılan anlaşmalar nedeniyle bütçede ciddi bir yük oluşturdu. Amatör şubeleri finanse edecek sponsorluk anlaşmaları şart hale geldi. Eğer bu olmazsa şubeleri bir veya ikişer yıl dondurma kararı alındı ve ekonomik olarak toparlanma hedeflendi.

BAŞARI KURTARABİLİR

Sponsor gelirleriyle finanse edilen Beşiktaş Erkek Basketbol şubesinin dondurulması düşünülmüyor. Jimnastik şubesi de kulübün isminde bir karşılığı bulunduğu için yaşatılacak. Son yıllara damga vuran hentbol şubesinin durumu ise net değil. 1 yıl dondurma çıkabilir. Ancak tartışılıyor. Diğerlerinin ise ikişer yıl dondurulma ihtimali çok