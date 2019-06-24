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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Orman resti çekti! "Querasma isterse ayrılabilir"

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Orman resti çekti! "Querasma isterse ayrılabilir"

Yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma'ya resti çekti.

Quaresma'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda da açıklamalarda yapan Orman, "Kamuoyunun önünde bir camia burası. Gazeteciler bizden daha hızlı öğreniyor bazı şeyleri bazen. Şeffaf bir kurum burası. Quaresma ilk geldiğinde 2.5 sene oynadı sanırım, 4 sene de oynadı. 6.5 senedir bizde. Bu ilişkiler duygusal ilişkiler değillerdir. Profesyonel ilişkiler. Ricardo'nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu duygusal bir iş değil ama Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerdeki haberlere duygusal tepki veriyor. Bizim sakladığımız bir şey yok. Gelir, konuşuruz. Ayrılmak istiyorsa ayrılır. Oyuncunun menfaati önemli ama takımımızın menfaati çok daha önemli. Burada birisi yüz 100 yalan bir haber yapmıştır, o da ona intikal etmiştir. Ricardo'nun tepkisi biraz laz tepkisidir, bir anda yükselip bir anda iner. Oyuncu bir eşya, bir vazo değil. Bir ruhu var, bir insan. Biz oyuncu açısından sadece kulüp bazlı karar veririz. Oyuncu kendi açısından karar verir. Cenk Tosun da giderken kendi gitmek istedi, ondan oldu transferi oldu" ifadelerini kullandı.

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