Orman resti çekti! "Querasma isterse ayrılabilir"
Yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma'ya resti çekti.
Quaresma'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda da açıklamalarda yapan Orman, "Kamuoyunun önünde bir camia burası. Gazeteciler bizden daha hızlı öğreniyor bazı şeyleri bazen. Şeffaf bir kurum burası. Quaresma ilk geldiğinde 2.5 sene oynadı sanırım, 4 sene de oynadı. 6.5 senedir bizde. Bu ilişkiler duygusal ilişkiler değillerdir. Profesyonel ilişkiler. Ricardo'nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu duygusal bir iş değil ama Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerdeki haberlere duygusal tepki veriyor. Bizim sakladığımız bir şey yok. Gelir, konuşuruz. Ayrılmak istiyorsa ayrılır. Oyuncunun menfaati önemli ama takımımızın menfaati çok daha önemli. Burada birisi yüz 100 yalan bir haber yapmıştır, o da ona intikal etmiştir. Ricardo'nun tepkisi biraz laz tepkisidir, bir anda yükselip bir anda iner. Oyuncu bir eşya, bir vazo değil. Bir ruhu var, bir insan. Biz oyuncu açısından sadece kulüp bazlı karar veririz. Oyuncu kendi açısından karar verir. Cenk Tosun da giderken kendi gitmek istedi, ondan oldu transferi oldu" ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle