Orman neden Londra'ya uçtu! İşte sebebi...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün Londra'ya uçtu, herkesi bir merak sardı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner’le birlikte dün Londra’ya uçtu. Burada bir takım oyuncular için temasta bulunacağı iddia edilen Orman ve Güner, hafta sonuna kadar İstanbul’a dönecek. Orman’ın futbolcu almaktan çok satış için kulis yapacakları öğrenildi.
Oğuzhan Özyakup bu isimler arasında ilk sırada. Başkan’ın bu konuda hem Arsenal hem de Everton’la temasa geçmesi bekleniyor. (Akşam)
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