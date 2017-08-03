Orman müjdeyi verdi... Sıra stoper ve kanat transferinde!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman şunları söyledi...
- Transferde bir sürpriz yok. Amacımız fazla transfer değil, nokta atışı.
- Şimdi bir stoper ve kanat transferi yapacağız. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var, inşallah iyi bir kura çekeriz.
- Mecburen kanat transferi yapmak zorundayız. 10 milyon Euro çok kolay ama bizim öyle bir bütçemiz yok.
- Bizim dediğimiz bütçelere gelirse transfer yaparız, yapmazsak da ölmeyiz.
- Lens konusunda netleşmeden bilgi vermem mümkün değil. Biz halka açık bir şirketiz. Sabrın sonu selamettir.