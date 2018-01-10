Orman'dan müjde... Come to Beşiktaş'ı da sollayacak yeni proje!

İşte Orman'ın sözleri...

"Beşiktaş 115 yıllık bir kulüp ve Türkiye'nin en eski kurumlarından biri ve biz sponsorlukları en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Vodafone ile yaptığımız anlaşma hem onlar açısından hem de bizim açımızdan Türkiye'ye örnek bir anlaşma oldu. Bu sponsorluklardan elde edilen rakamlar bizim için büyük rakamlar olsa da dünya için küçük rakamlar."

"Ayrıca artık Avrupa Kulüpleri Türkiye'nin doğusu yani Asya menşeli sponsorluklar oluyor. Bu sponsorluklara baktığımızda bizim yaptığımız sponsorluklar çok düşük kalıyor. Chevrolet Manchester'a çok büyük bir para veriyor. Bizim yükselen değer Beşiktaşla beraber yükselen bir futbol yaratmamız lazım. Bunu yaparsak daha fazla sponsorluk bulma şansı bulabiliriz."

"Türk Sporu'nu nasıl büyütürüz panelleri yapmamız lazım, bugün gazeteler her takıma bir muhabir bulundururken artık bir muhabire 4-5 takımı takip ettiriyorlar. Artık pazarda bir daralma var bunu değiştirmeliyiz. Sponsorluklarda başarılı gözüksekte dünya ölçeğinde kendimizi başarılı bulmuyorum, bunun için sezon başı Çin'e gittik, yurtdışı transfer sayımızı arttırmak için çalışıyoruz. 1 milyonluk Manchester şehrinin 2 kulübü City ve United gibi takım çıkartıyor ve United'ın 650 milyon civarı bir taraftarı ve dünya ölçeğinde."

VİZYON KONUSU

"Premier Lig'in ulaştığı vizyona umarım bizler de ulaşırız ve böyle olunca bizler de gelirlerimizi marka değerimizi büyütebiliriz."

"Artık görüyorsunuz izlenme oranları gittikçe düşüyor, çünkü herkesin elinde akıllı telefon var. Biz sosyal medya üzerinden 12-13 milyon kişiye ulaşabiliyoruz. Başkaları fake üyelik yapabiliyor ama biz bunu yapmıyoruz. Dünya kulüpleri sosyal medya üzerinden daha fazla kişiye ulaşıyor biz de bunla ilgili kısa vadeli, uzun vadeli toplantılar yapıyoruz."

"Biz Come To Beşiktaş ile ilgili yeni ve büyük bir kampanya başlatıyoruz. Çok ses getirecek. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili reklam veriyoruz stratejiler geliştiriyoruz. Kendi markamıza çok inanıyoruz ama bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil bizim rakiplerimizle beraber büyümemiz lazım."

CENK İÇİN BİZİ TEBRİK EDİYORLAR AMA...

"Geçen sene Süper Lig'de 2.700.000 kez turnike dönmüş bunun 550.000'i bizim stadımızda olmuş. 10-11 kulübümüz 1000-1500 ortalamaya oynamışlar. Taraftarı getiremediğinizde geliri de arttıramıyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını dolu olması tek başına yetmiyor. Taraftar sayısı neden artmıyor derseniz, küfür şiddet, maç saatleri, kötü futbol programları, hakemlerin çok konuşulmasını yazabilirim."

"Biz çok zor günlerden buralara geldik, bu emek ve stratejiyle oldu bunu Türk futbolu için de yapabiliriz. İstanbul 15 milyonluk bir metropol ve merkezi Taksim, Beşiktaş merkezi ve orada yer alan Kasımpaşa 825 kişi ortalamaya oynuyorlar. Sporu sevenlerin illa tuttuğu takımın maçı izleyecek diye bir kaide yok ki Kasımpaşa-Başakşehir maçını izlemeye gitmeli. Basketbol, futbol bu branşları sevdirmeliyiz federasyonlarla iş yapmalıyız. Bir ekip gibi çalışmalıyız, bir maç oynanıyor ama bir kulübün başkanıyla ilgili meyhane ağzıyla ithamlarda bulunuluyor. Bunları daha düzgün bir şekle getirmemiz lazım."

"Cenk Tosun için herkes bizi tebrik ediyor ama Avrupa'da 70 milyon euroya stoper satılıyor. Mbappe denen oyuncu Monaco'dan PSG'ye çok büyük paralara satılıyor. Bu isim Türkiye'de olsa böyle satılabilir miydi? Belçika veya Portekiz'den 100 milyon euroya satılıyor biz 20 milyon euroya sattık diye mutlu oluyoruz."