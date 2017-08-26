Orman: Kıskançlık var! Oyunlar oynanıyor...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları:

'UEFA ile yaptığım görüşmede Avrupa'daki maçlarda vatandaşlarımızın yapacaklarından sorumlu olmadığımızı söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki maçlara taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. Buna mecburuz. Bu riski alamayız. Beşiktaş üzerinde büyük bir kıskançlık var. Oyunlar oynanıyor. Samsun'daki maçta da bunu gördük. Biz şımarmayacağız. İşimizi iyi yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de şeffaf olacağız. Bizim de bir dünya kulübü olmamız lazım. Sponsor ücretlerini yükseltmek istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor.Chelsea, Ortaköy'den daha küçük bir yer ama 300 milyon taraftarı var bizim neden olmasın. Basketbolda geçen sezon da şampiyon olurduk. Maytaplar atıldı, onlar bunlar atıldı. İki maçımızı seyircimizle oynasaydık, basketbolda geçen sezon şampiyon olurduk.'