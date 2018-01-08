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Orman da Beşiktaş idmanında!

Beşiktaş 2. devre hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

DHA
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Kuvvet çalışmasının ağırlıklı olduğu sabah idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları ile devam etti. Çeşitli kuvvet aletlerinin yer aldığı bölüme geçen futbolcular 45 dakikalık güçlenme çalışması yaptıktan sonra top çalışmasına geçti. İki grup halinde yapılan top kapma antrenmanının ardından 20 dakika süren taktik çift kale maç ile sabah antrenmanı sona erdi.
Kaleci Utku ve Atınç bireysel antrenör eşliğinde çalışırken, 2 günden bu yana idmana çıkmayan Adriano ve Tosic'in yine salonda çalıştığı belirtildi.

ORMAN'DAN KISA SÜRELİ ANTRENMAN ZİYARETİ
Bu arada başkan Fikret Orman antrenmanın başında sahaya gelerek kısa bir tur attı ve teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre sohbet ederek antrenman sahasından ayrıldı. Başkan Orman, basın mensuplarının yanından geçerken Cyle Larin transferine ait soruları cevapsız bıraktı.

BeşiktaşANTALYAidman

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