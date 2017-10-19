Orman, Cenk Tosun için son noktayı koydu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Londra seyahati öncesi HÜRRİYET’e özel açıklamalarda bulundu. Monaco deplasmanında attığı iki golle siyah beyazlıları zafere taşıyan Cenk Tosun’un Avrupa’ya transferi hakkında soruya yanıt veren Orman “Cenk Tosun maşallah çok iyi gidiyor. Satmak mantıksız. Devre arasında satmam. Şampiyonlar Ligi’nde galibiyete para veriyorlar. Aynı maliyete geliyor. Sezon sonunda satarım daha fazla fiyata satırım. Satılacaksa sezon sonu satılır” dedi. Orman, Londra’da hafta sonu maç izleyip kızını ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.
Q7: CENK ABARTMIŞ
SİYAH beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Cenk Tosun’un Monaco maçı sonrası hakkında yaptığı övgüye teşekkür etti. Quaresma şunları söyledi: “Benim işim asist yapmak. Cenk Tosun abartmış. Biz işimizi yapıyoruz. Beşiktaş başarılı ise takım halinde başarılı. Başarısız ise suç hepimizin. Beşiktaş’ın daha iyi olması için çabalıyoruz. Takımdaki tüm arkadaşlarımın hedefi büyük. Beşiktaş takım oyununu en iyi şekilde yansıtıyor ve kazanmaya devam ediyor.”