Orman: "Beşiktaş, Türkiye'nin en önemli..."

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin kasım sayısındaki başyazısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı olma unvanını alan futbol takımını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Futbol takımımız, Avrupa'da önemli başarılara imza atarak, sadece Beşiktaşlıların değil, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maçımızı kazandık. Porto'yu, Leipzig'i ve Monaco'yu yenerek, gruptaki rakiplerimizin toplamından daha çok puana sahip olduk. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı olma unvanını alan futbol teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Beşiktaş, hem Türkiye'nin aydınlık yüzüdür hem de Türkiye'nin en önemli vitrin kulübüdür. Önümüzde duran en önemli hedefin; Beşiktaşımızı global bir marka haline getirmek olduğunu sık sık dile getiriyorum. Biz, stratejilerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz."

Başkan Orman, Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı da tebrik ederken, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yetmiş dokuzuncu yılına girerken, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.